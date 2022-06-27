Кузбассовцы сообщили о застреленном на улице мужчине

Сегодня, 27 июня, в социальных сетях появилась информация об инциденте, произошедшем на проспекте Ленина в Березовском. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в пожилого горожанина.

‒ ...застрелили старого человека. Все в крови, ‒ заявили кузбассовцы, сопроводив свои слова снимками с места происшествия.

Судя по фотографиям, якобы сделанным очевидцами, у одного из жилых домов собрались правоохранители. Предположительно, пострадавший находился на газоне.

Журналист AVOKADO обратился в СКР по Кемеровской области, однако информация о происшествии осталась без комментария.