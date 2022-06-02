Кузбассовцы сообщили о загоревшемся на маршруте трамвае

Сегодня, 2 июня, жители Осинников сообщили, что на улице Революции близ остановки "Аптека" якобы загорелся трамвай.

‒ На аптеке горит трамвай, ‒ заявили горожане.

Очевидцы также выложили видеозаписи, сделанные, по словам кузбассовцев, на месте событий. Судя по кадрам, огонь охватил одну из деталей электротранспорта. Люди вышли из вагона.

Корреспондент AVOKADO обратился в МУП "Электротранспорт" Осинников за комментарием. Специалисты рассказали, что из-за технических неисправностей водитель высадил пассажиров, после чего вагон отправился в депо.