+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы сообщили о выпадении первого снега

1
Фото:  

В Сети появились кадры, на которых житель Кемеровской области запечатлел снег. Журналист AVOKADO взял у синоптиков комментарий по данной ситуации.

Сегодня, 18 августа, кузбассовцы поделились в социальных сетях кадрами, якобы снятыми в Шерегеше. На видео можно увидеть снег, тонким слоем покрывающий землю в горах.

‒ В Шерегеше выпал снег, ‒ заявил автор ролика.

Чтобы выяснить, возможно ли выпадение снега в августе 2022 года, журналист AVOKADO обратился в Кемеровский гидрометцентр. Синоптики рассказали, что за минувшие сутки на территории региона наблюдались дожди, а в среднем температура понижалась до +4,+8°C. На метеостанции в Таштагольском районе отмечалось +8°C.

‒ Но в высокогорных районах вполне возможно существенное понижение отметок, и если в Таштагольском районе осадки были в виде дождя, то на вершинах гор вполне мог отмечаться и снег, ‒ отметили специалисты в беседе с корреспондентом AVOKADO.

Синоптики подчеркнули, что для августа это редкое явление. Но сейчас погоду по области определяет холодная арктическая масса. Заток холода поступает с северо-востока. Перемены в погоде ожидаются с воскресенья.


Напомним, что при прояснениях в Кемеровской области могут наблюдаться заморозки.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39270

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined