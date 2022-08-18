Кузбассовцы сообщили о выпадении первого снега

Сегодня, 18 августа, кузбассовцы поделились в социальных сетях кадрами, якобы снятыми в Шерегеше. На видео можно увидеть снег, тонким слоем покрывающий землю в горах.

‒ В Шерегеше выпал снег, ‒ заявил автор ролика.

Чтобы выяснить, возможно ли выпадение снега в августе 2022 года, журналист AVOKADO обратился в Кемеровский гидрометцентр. Синоптики рассказали, что за минувшие сутки на территории региона наблюдались дожди, а в среднем температура понижалась до +4,+8°C. На метеостанции в Таштагольском районе отмечалось +8°C.

‒ Но в высокогорных районах вполне возможно существенное понижение отметок, и если в Таштагольском районе осадки были в виде дождя, то на вершинах гор вполне мог отмечаться и снег, ‒ отметили специалисты в беседе с корреспондентом AVOKADO.

Синоптики подчеркнули, что для августа это редкое явление. Но сейчас погоду по области определяет холодная арктическая масса. Заток холода поступает с северо-востока. Перемены в погоде ожидаются с воскресенья.

Напомним, что при прояснениях в Кемеровской области могут наблюдаться заморозки.