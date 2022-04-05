Кузбассовцы сообщили о возросшей стоимости угля

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Пользователи Сети из Кемеровской области рассказали об изменении цены на доставку угля и снижении нормы выписки для частного сектора.

Накануне жительница Кузбасса выложила в социальные сети снимки, на которых запечатлела объявление, гласящее, что стоимость доставки угля с 1 апреля повышается на 15%. Кроме того, пользовательница прикрепила фотографию, на которой видны льготные цены за одну тонну угля по прописке. По словам автора снимков, все это свидетельствует о подорожании топлива, а также урезании нормы выписки.

‒ С чем связан рост цен на уголь, живем на угле? С чем связано снижение нормы выписки угля для частного сектора? ‒ поинтересовалась женщина.

Некоторые комментаторы при этом отметили, что столкнулись с проблемой при приобретении топлива.

‒ Вчера была в гортопе на Кузнецком. Мне сказали вместо 5 тонн, теперь 2,5, ‒ рассказала жительница областного центра, отметив, что причину сокращения ей не объяснили.

Часть кузбассовцев отметили, что смогли приобрести топливо без каких-либо ограничений. Кроме того, пользователи социальных сетей предположили, что увеличение стоимости доставки может быть связано с ростом затрат перевозчиков.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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