Кузбассовцы сообщили о стреляющем по собакам живодере

Накануне, 29 августа, жители Киселевска поделились в социальных сетях роликом, на котором якобы оказался запечатлен живодер, стреляющий из пневматической винтовки по собакам. На видео можно разглядеть мужчину с неким предметом в руках, а также услышать звук, похожий на громкий хлопок.

‒ Отстреливает собак с воздушки, ‒ заявил оператор.

Большая часть кузбассовцев резко осудила предполагаемые действия мужчины и отметила, что для решения вопроса с безнадзорными животными существуют специализированные службы.