Кузбассовцы сообщили о столкновении легковушки с троллейбусом

Сегодня, 4 июля, в социальных сетях появилось сообщение от ленинск-кузнечан, которые заметили автоаварию, произошедшую на улице Чекмарева. По словам кузбассовцев, машина врезалась в электротранспорт.

‒ Легковая машина въехала в троллейбус, ‒ рассказали жители Ленинска-Кузнецкого.

Судя по фото, автомобиль, предположительно попавший в указанное ДТП, получил повреждения бампера. Троллейбус остановился поперек полосы. Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кемеровской области за комментарием. Правоохранители рассказали, что сигнала о подобном происшествии не получали.

Можно предположить, что пострадавших в ДТП не было, поэтому участники разъехались без привлечения сотрудников Госавтоинспекции.