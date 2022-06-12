По словам ленинск-кузнечан, инцидент произошел на улице Григорченкова. Горожане рассказали, что водитель мотоцикла врезался в грузовой автомобиль вечером 11 июня. Очевидцы заявили, что столкновение стало для байкера смертельным.

– ...примерно в полдевятого вечера мотоциклист не справился с управлением и влетел в камаз. Насмерть, – заявили жители Ленинска-Кузнецкого.

К посту в социальной сети была приложена фотография, якобы сделанная на месте происшествия. На снимке виден лежащий на дороге мотоцикл и стоящая рядом машина правоохранителей.

Информация о произошедшем уточняется.