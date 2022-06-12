+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы сообщили о смертельном столкновении мотоцикла и "КамАЗа"

1
Фото:  

Жители Кемеровской области рассказали об автоаварии с грузовиком, в результате которой погиб один человек.

По словам ленинск-кузнечан, инцидент произошел на улице Григорченкова. Горожане рассказали, что водитель мотоцикла врезался в грузовой автомобиль вечером 11 июня. Очевидцы заявили, что столкновение стало для байкера смертельным.

– ...примерно в полдевятого вечера мотоциклист не справился с управлением и влетел в камаз. Насмерть, – заявили жители Ленинска-Кузнецкого.

К посту в социальной сети была приложена фотография, якобы сделанная на месте происшествия. На снимке виден лежащий на дороге мотоцикл и стоящая рядом машина правоохранителей.


Информация о произошедшем уточняется.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37120

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined