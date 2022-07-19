Кузбассовцы сообщили о смертельном ДТП с автобусом

Накануне вечером, 18 июля, в социальных сетях появилась информация о ДТП, произошедшем в Березовском. По словам очевидцев, легковой автомобиль и автобус столкнулись "лоб в лоб". Кузбассовцы также отметили, что в момент автоаварии внутри иномарки якобы находились четыре человека.
‒ Два погибли, ‒ заявили очевидцы.
На фотографии с места событий видно, что вся передняя часть легковушки оказалась смята от сильного удара.
Информация об обстоятельствах инцидента и наличии пострадавших выясняется и уточняется.
Загрузка комментариев