Кузбассовцы сообщили о смертельном ДТП с автобусом

Накануне вечером, 18 июля, в социальных сетях появилась информация о ДТП, произошедшем в Березовском. По словам очевидцев, легковой автомобиль и автобус столкнулись "лоб в лоб". Кузбассовцы также отметили, что в момент автоаварии внутри иномарки якобы находились четыре человека.

‒ Два погибли, ‒ заявили очевидцы.

На фотографии с места событий видно, что вся передняя часть легковушки оказалась смята от сильного удара.



Информация об обстоятельствах инцидента и наличии пострадавших выясняется и уточняется.