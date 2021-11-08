Кузбассовцы сообщили о сильном землетрясении

Сегодня, 8 ноября, пользователи социальных сетей сообщили, что в Полысаево произошло землетрясение. Соответствующий пост появился в одном из пабликов региона.
‒ Пару минут назад в Полысаево было сильное землетрясение, думала стены сложатся, ‒ рассказала местная жительница.
Кузбассовцы поддержали автора, сообщив, что также ощутили подземные толчки.
‒ У меня все дома ходуном ходило, ‒ заявили пользователи в комментариях.
По оперативной информации Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в Кузбассе было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,5 балла. Оно произошло в 13:27 по местному времени. Событие классифицировано как "quarry blast", что подразумевает его техногенное происхождение.
Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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