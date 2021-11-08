Кузбассовцы сообщили о сильном землетрясении

0
Фото:  

Жители Кемеровской области заявили, что ощутили значительные подземные толчки.

Сегодня, 8 ноября, пользователи социальных сетей сообщили, что в Полысаево произошло землетрясение. Соответствующий пост появился в одном из пабликов региона.

‒ Пару минут назад в Полысаево было сильное землетрясение, думала стены сложатся, ‒ рассказала местная жительница.

Кузбассовцы поддержали автора, сообщив, что также ощутили подземные толчки.

‒ У меня все дома ходуном ходило, ‒ заявили пользователи в комментариях.

По оперативной информации Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, в Кузбассе было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,5 балла. Оно произошло в 13:27 по местному времени. Событие классифицировано как "quarry blast", что подразумевает его техногенное происхождение.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30821

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined