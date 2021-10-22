Кузбассовцы сообщили о пьяном водителе рейсового автобуса

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Жители Кемеровской области, передвигавшиеся на рейсовом пассажирском автобусе, сообщили о неадекватном поведении водителя. Выяснилось, что мужчина вышел в вечерний рейс пьяным.

Пассажир рейсового автобуса, следующего в вечернее время по маршруту "Тараданово – Кемерово", заметил, что водитель странно себя ведет. Об этом кузбассовец написал своей девушке, которая затем обратилась к правоохранителям.


Автобус с подозрительным водителем был остановлен на трассе "Панфилово – Крапивинский".

– Габариты транспортного средства не работали, к тому же управлявший им мужчина слепил встречные машины дальним светом, а требования полицейских об остановке он некоторое время игнорировал, – сообщают в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Выяснилось, что у 35-летнего водителя транспортного средства, перевозившего десять пассажиров, имеются признаки опьянения. Пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался. Правоохранители отстранили его от управления автобусом, а пассажирам предоставили другое транспортное средство, которое доставило их к месту назначения.


В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". В качестве наказания предусматривается административный штраф в 30 000 рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

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