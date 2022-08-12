Кузбассовцы сообщили о продающей сигареты детям пенсионерке

В социальных сетях появилось обращение от беловчан из Чертинского микрорайона. Горожане заявили, что на одной из улиц проживает пенсионерка, продающая сигареты поштучно. При этом пожилая женщина якобы не обращает внимания на то, достигли ли покупатели совершеннолетия.

‒ Узнали что бабушка продает детям сигареты из Казахстана, поштучно! Это происходит на протяжении семи лет! <...> За время личного наблюдения к ней ходят толпы детей (стиль сохранен прим. ред.), ‒ сообщили беловчане.

Кроме того, горожане поделились кадрами, на которых неизвестная женщина получает от мальчика деньги, после чего дает ему несколько сигарет. Поведение пенсионерки вызвало бурю негодования у комментаторов. Кузбассовцы пристыдили женщину и отметили, что она не должна зарабатывать за счет здоровья детей.