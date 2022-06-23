Кузбассовцы сообщили о пожаре на территории школы

Накануне ночью, 23 июня, в социальных сетях появилось видео, на котором, по словам очевидцев, запечатлено возгорание на территории бывшей школы №21 в Ленинске-Кузнецком.
‒ Бывшая 21 школа горит, или пытается сгореть. Весь район в дыму (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ заявили горожане.
Комментаторы предположили, что неизвестные подожгли мебель на территории образовательного учреждения. Представители администрации города заявили, что передали данную информацию в комитет по управлению муниципальным имуществом.
Корреспондент AVOKADO обратился в ГУ МЧС по Кузбассу. Специалисты рассказали, что сигнала о подобном возгорании в Ленинске-Кузнецком они не получали. Можно предположить, что пожар удалось ликвидировать без привлечения экстренных служб.
Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
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