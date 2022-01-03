Кузбассовцы сообщили о нависшем над землей опасном проводе

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жителей деревни Прогресс Промышленновского района, которые рассказали о проводе, нависшем над землей. Свои слова они проиллюстрировали роликом, на котором видно, как от фонарного столба к дому тянется провод, который находится на чересчур близком расстоянии от земли.

– А если током тюкнет насмерть?! – написали кузбассовцы в комментариях.

Некоторые пользователи предположили, что на камеру был заснят самонесущий изолированный провод, который представляет угрозу только в том случае, если изоляция будет повреждена.

На сообщение отреагировали представители компании энергоснабжения. Они попросили авторов поста написать точный адрес для проведения работ по устранению провисания провода.