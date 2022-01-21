Кузбассовцы сообщили о нашествии злых бродячих собак

Прокопчанин разместил жалобу в сообществе во "ВКонтакте". В публикации он указал, что неподалеку от остановки наземного транспорта Парниковка, а также на улице Каспийская бегает крупная стая собак, состоящая из 15 особей. При этом мужчина отметил, что на некоторых беспризорных животных заметны ошейники.

– Некоторые бегают с ошейниками. Сейчас их 7-8, но вечером и ночью их собирается больше, – отметил мужчина в тексте.

Интернет пользователь в обращении указал, что когда звонил в службу отлова бродячих псов, то трубку на том конце телефонной линии никто не поднял.