Кузбассовцы сообщили о нашествии злых бродячих собак

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Жители кузбасского города рассказали, что на оживленных улицах развелось большое количество собак. В одной своре прохожие насчитали 15 голов.

Прокопчанин разместил жалобу в сообществе во "ВКонтакте". В публикации он указал, что неподалеку от остановки наземного транспорта Парниковка, а также на улице Каспийская бегает крупная стая собак, состоящая из 15 особей. При этом мужчина отметил, что на некоторых беспризорных животных заметны ошейники.

– Некоторые бегают с ошейниками. Сейчас их 7-8, но вечером и ночью их собирается больше, – отметил мужчина в тексте.

Интернет пользователь в обращении указал, что когда звонил в службу отлова бродячих псов, то трубку на том конце телефонной линии никто не поднял.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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