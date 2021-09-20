Кузбассовцы сообщили о нашествие божьих коровок

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Информация об активизации ярких жуков с выпуклыми тельцами на территории кузбасского города появилась в сообществе в социальной сети.

Житель Новокузнецка в Сети поделился видеозаписью, которую ему удалось заснять на одной из городских улиц. Из кадров следует, что божьи коровки оккупировали фасад жилого здания. В подписи к посту указано, что в этом году стаи божьих коровок все чаще встречаются на пути у прохожих.

— А пока в Кемерове жалуются на нашествие тли, вот такие кадры сделали в Новокузнецке. Там один из местных жителей заснял целую стаю божьих коровок, — указано в тексте к публикации.

В комментариях подписчики паблика нашли объяснение активизации жуков. Так один из мужчин отметил, что на самом деле их популяция не возросла и их всегда было много, как и несколькими годами ранее, а в людных местах они появились якобы из-за того, что "как и все животные тянутся к теплым местам". Другой же местный житель заявил, что осенью яркие насекомые всегда собирались на солнечных стенах строений.

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