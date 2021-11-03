Кузбассовцы сообщили о нападении агрессивного пса на женщину

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В кузбасском городе беспризорная собака атаковала проходившую по улице женщину и, со слов очевидцев, погрызла домашнего питомца, который находился на привязи.

О случаях нападения агрессивного пса на домашних питомцев и людей в Прокопьевске рассказали местные жители. В сообществе в социальной сети они указали, что беспризорное животное разгуливало по улице вчера вечером во вторник, 2 ноября, когда на территории жилого двора находились люди.

Около 7 вечера, мы гуляли с 3-х летней сестрой, по улице проходила собака и начала рычать на нашу, сидячую на цепи, тот начал на нее лаять и началась драка, мы с сестрой забежали домой. В итоге, собака погрызла нашего, он сейчас весь в крови (пунктуация авторская прим. ред.), поделился подробностями подписчик паблика.

Однако после атаки пес не покинул место происшествия, а продолжил караулить жертву, рыча у входа

в дом. Очевидец отметил, что вскоре мимо участка проходила соседка, которую собака избрала своей новой жертвой, и повалила женщину на землю.


Однако к тому моменту на месте оказались стражи закона, которые спасли горожанку от опасности.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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