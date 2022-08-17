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Кузбассовцы сообщили о массовой гибели пчел из-за химикатов

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Жители Кемеровской области лишились почти всех медоносных насекомых.

О проблеме сообщил кузбассовец, родители которого проживают в селе Краснинское Промышленновского округа. Мужчина рассказал, что пенсионеры на протяжении длительного времени содержали пасеку, но в один момент находившиеся рядом поля были обработаны сильными ядохимикатами, что привело к гибели насекомых. При этом, по словам кузбассовца, пчеловодов об обработке никто не предупредил.

‒ В результате в течении недели погибло восемь сильных пчелосемей из девяти. Все труды моих пожилых родителей были уничтожены. Кто должен возмещать ущерб за погибшие пчелосемьи? ‒ поинтересовался пользователь платформы "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала в ответ сообщили, что пчеловоды должны обратиться в администрацию округа для того, чтобы специалисты провели осмотр пасеки. Кроме того, кузбассовцам необходимо будет провести отбор проб погибших насекомых и обработанных растений, которые и могли послужить причиной отравления, написать заявление в полицию и прокуратуру, а также составить акт осмотра пасеки.

‒ После лабораторного подтверждения отравления пчел пестицидами и ядохимикатами в результате обработки подать заявление в суд на собственника данного поля, ‒ рассказали специалисты.

Отметим, что обработка полей некоторыми пестицидами и ядохимикатами разрешена исключительно в то время, когда это будет безопасно для пчел. За нарушение данных правил предполагается административная ответственность.

Фото: Кузбасс-Онлайн

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