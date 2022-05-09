Кузбассовцы сообщили о хакерском взломе телеканалов

Сегодня, 9 мая, в социальных сетях появились сообщения о том, что в программе передач спутникового телевидения МТС появились ненадлежащие надписи. О проблемах сообщили жители Киселевска и Кемерова.

– Хакеры взломали федеральные телеканалы, – предположили жители региона.

Как отметил читатель VSE42.Ru, надписи появились на всех каналах. Корреспондент AVOKADO попытался связаться с представителем компании, однако попытка не удалась. Позднее выяснилось, что звонки в службу поддержки могут не проходить из-за чрезмерного потока обращений. Об этом сообщили представители МТС на официальной странице компании в социальных сетях. Там же и жители других регионов заявили о "взломе" телепрограммы.

– Мы в курсе сложившейся ситуации, и наши специалисты уже решают проблему, – рассказали сотрудники компании в ответ на обращения.

По словам некоторых пользователей, вещание уже восстановлено в привычном формате.