Кузбассовцы сняли с себя множество клещей после прогулки у памятника природы

О проблеме сообщили ленинск-кузнечане, которые отправились на отдых в село Костенково Новокузнецкого района. По словам горожан, они решили прогуляться у Голубых скал, после чего сняли с себя более 15 паукообразных. Одно из них, несмотря на меры предосторожности, укусило жительницу Кузбасса.
‒ ...за час прогулки мы сняли с себя 16 клещей. Несмотря на то, что брызгались и были плотно одеты, один все же успел присосаться к маме. А это ведь туристическая зона, там вывески всякие висят, лавочки стоят, ‒ отметили горожане в социальных сетях.
Напомним, что за минувшую неделю тысячи жителей Кемеровской области подверглись атакам таежных кровососов.
Фото: ВКонтакте / Инцидент ЧП Ленинск-Кузнецкий
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