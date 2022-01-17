Кузбассовцы сняли необычного зимнего комара

Во время съемок косулей, которые проходили на реке Средняя Терсь в Кемеровской области в объектив камеры инспектора попал необычный обитатель сибирских земель: по снегу уверенно перебирала ножками хионея, в народе известная как зимний комар.

— А вот сосем неожиданный житель заповедника вышел в зиму. Наверное шел искупаться. Смотрите и удивляйтесь, — прокомментировали появление насекомого представители "Кузнецкого Алатау".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в Кемеровской области лихо перебегали заснеженную тропу сразу несколько лосей. Очевидцы засняли животных на камеру.