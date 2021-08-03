Кузбассовцы сняли на видео момент падения женщины с балкона на пятом этаже

Пользователи Сети разместили видео, на котором запечатлен момент падения женщины с балкона жилого дома.

Автор публикации отметил, что пострадавшая пыталась выбраться из запертого пространства, однако ее действия привели к неудачному исходу. Женщина была пьяна и из-за попыток постучаться в соседнее окно или залезть в него рухнула вниз, говорится в публикации.

Как сообщили Avoka.do в областном СУ СКР, пострадавшая 1983 года рождения была пьяна.

— Пыталась перелезть через перила балкона в окно своей же квартиры, — рассказали в ведомстве.

Сейчас по факту инцидента проводится доследственная проверка.