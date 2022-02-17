Кузбассовцы сняли на видео горящий дом

В четверг, 17 февраля, в Ленинске-Кузнецком загорелся жилой дом. Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью, на которой запечатлен мощный столб дыма. Судя по кадрам, на месте работают спасатели.

В ГУ МЧС по Кузбасс интернет-журналу AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 13:33 по местному времени, после чего на адрес выдвинулись три единицы техники и 10 пожарных. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома.

– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри и снаружи дома, также огонь полностью уничтожил веранду. Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра, – уточнили борцы с огнем.

Отмечается, что до прибытия специалистов дом самостоятельно покинули три человека.