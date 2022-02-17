+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы сняли на видео горящий дом

0
Фото:  

Пожар в одном из жилых домов в Ленинске-Кузнецком попал на видео. В ГУ МЧС по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали подробности возгорания.

В четверг, 17 февраля, в Ленинске-Кузнецком загорелся жилой дом. Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью, на которой запечатлен мощный столб дыма. Судя по кадрам, на месте работают спасатели.


В ГУ МЧС по Кузбасс интернет-журналу AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 13:33 по местному времени, после чего на адрес выдвинулись три единицы техники и 10 пожарных. На момент прибытия первого подразделения горела крыша дома.

– В результате обгорела деревянная обрешетка крыши, стены внутри и снаружи дома, также огонь полностью уничтожил веранду. Общая площадь пожара составила 33 квадратных метра, – уточнили борцы с огнем.

Отмечается, что до прибытия специалистов дом самостоятельно покинули три человека.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33785

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined