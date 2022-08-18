Кузбассовцы сняли на камеру охваченную огнем крышу барака

Сегодня, 18 августа, в социальных сетях появился ролик, на котором очевидцы запечатлели горящий дом, расположенный на улице Часовой в Прокопьевске. На кадрах видно, как открытый огонь полностью охватил крышу барака.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в ГУ МЧС России по Кемеровской области. По имеющейся на момент выхода новости информации, сигнал о возгорании поступил в 13:33. На место выдвинулись четыре пожарных подразделения. На момент прибытия специалистов горела крыша дома барачного типа. Ликвидировать огонь удалось в 15:20.

Пострадавших нет.