Кузбассовцы снова лишатся света из-за ремонта

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Сегодня, 13 января, жителям кузбасского города предстоит пережить плановое отключение электроэнергии.

Свет на несколько часов исчезнет из домов прокопчан уже в четверг, 13 января. Отмечается, что причина отключения в том, что специалистам необходимо провести ремонтные работы на электросети.


Неудобства с подачей электроэнергии придется испытать гражданам, проживающим по адресам:

  • с 09:00 до 12:00 - ул.О.Кошевого, 1; ул.Привокзальная, 28-58; пер.Труда, 3-62; ул.Труда, 1-49;
  • с 13:00 до 16:00 - ул.Ветеранов, 29,31,33,37,41,45,47,49,51,53,1-61; ул.Лосевых, 51, 59;
  • с 13:00 до 16:30 - ул.Ноградская, 9,11,13,15; пр.Гагарина, 16,18,20,20/А; ул.Советов, 3;
  • с 13:00 до 17:00 - ул.2-я Стандартная, 1-18; ул.Ачинская, 3-9; ул.Нежинская, 1; ул.Стандартная, 10,1-23; ул.Декабристов, 1-4; ул.Юбилейная, 4-37; ул.Космическая, 1,2/А,11,15,17.

Ранее жители Прокопьевска сидели без света в преддверии Нового года.

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