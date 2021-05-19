Кузбассовцы смогут увидеть солнечное затмение летом

Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 10 июня. Лучше всех за ним смогут пронаблюдать жители северных стран мира. Также отчетливо наблюдать его смогут и жители северных субъектов РФ: Чокурдахе, Белой Горы, Среднеколымска и Зырянки, расположенной в Якутии.

Однако заметить его смогут и жители Кемеровской области, но с территории региона рассмотреть затмение можно будет только частично. Связано это с тем, что тень спутника Земли лишь частично перекроет Кузбасса. В материалах NASA отмечается, что количество территорий, которые будут охвачены затмением, будет сокращаться ближе к экватору планеты.