Кузбассовцы смогут проститься с убитыми 10-летними школьницами в четверг

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Региональные власти озвучили дату и место, где жители Кемеровской области смогут проводить в последний путь убитых в Киселевске школьниц.

Власти города рассказали подробности о церемонии прощания с погибшими в Киселевске 10-летними девочками, тела которых были найдены в заброшенном здании в минувший вторник.


Так, из сообщения от администрации Киселевска следует, что мероприятие запланировано на четверг, 9 сентября. Проводы одной из убитых школьниц пройдут с 12:00 до 14:00 в похоронной службе "Гранит", расположенной по адресу: улица Транспортная, 41.


Что касается второй ученицы, то с ней местные жители простятся в храме Петра и Павла в районе Афонино с 13:00 до 15:00.


Далее последует процедура захоронения.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в минувший понедельник, 6 сентября, в кузбасском городе пропали две девочки 10 лет. Тогда полиция и поисковики организовали масштабную операцию по поиску исчезнувших школьниц. Однако живыми учениц отыскать не удалось. Тела несовершеннолетних были найдены в заброшенном жилище, а в расправе над девочками признался 41-летний горожанин, который, по данным из СМИ, отбывал тюремный срок за сексуальное насилие.

Да!
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