Кузбассовцы смогут пронаблюдать за солнечным затмением

Лучший вид на явление, которое произойдет в четверг, 10 июня, будет доступен жителям северной части Земли. Из них – Канада, Гренландия и Северный полюс. В России же лучше всего затмение будет видно в Якутии и на Чукотке.

Явление жители Кузбасса проследить смогут только частично. Кемеровчане увидят, как Луна перекроет Солнце на 48,5%. Начнется затмение в региональной столице Кузбасса в 18:06, его пик наступит в 19:07, а закончится оно – в 20:04. Об этом сообщили в московском планетарии.

Одновременно с этим, специалисты напоминают о том, что наблюдать за явлением следует через специальное стекло.