Кузбассовцы смогут на самолете добраться до алтайского курорта

Таким образом, воспользовавшись услугами авиакомпании, сибиряки смогут вылететь по указанным направлениям в Новосибирске в пятницу и воскресенье, также из города можно будет на самолете отправиться в Усть-Коксу и Кош-Агач. Дни вылетов: пятница и воскресенье соответственно.

Перевозки по воздуху в Горно-Алтайск и Белокуриху из Новокузнецка будут осуществляться в аналогичные дни недели – пятницу и воскресенье.

Регулярно самолеты в Барнаул и Белокуриху будут летать из Томска в среду и последний день недели – воскресенье.