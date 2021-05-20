Кузбассовцы смогут на дополнительных поездах летом отправиться в Краснодарский край

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Дополнительные поезда начнут курсировать из Кемеровской области в Краснодарский край. Билеты начнут продаваться уже в июне.

На первом дополнительном поезде №249/250 можно будет уехать в Адлер отправляться он будет из Новокузнецка. Курсировать подвижный состав начнет уже со 2 июня. Его отправления будут совершаться два раза в неделю в 21:15. Время прибытия – 19:07. В обратном же направлении – из Адлера в Новокузнецк – поезда начнут курсировать с 7 июня. Время их отправления – 2:55, а прибытия – 6:13. Об этом сообщили в Минтрансе Кемеровской области.


Еще один поезд, получивший №243/244, будет везти пассажиров в Анапу. Отправление его также будет производиться из Новокузнецка. Возможностью поехать в этот город кузбассовцы смогут воспользоваться с 4 июня. Ходить он будет также – два раза в неделю. Время его отправления – 14:13, прибытия – 3:45. В обратном направлении поезда начнут ходит с 8 июня. Отбытие из Анапы будет производиться в 10:40. Прибывать в Кузбасс подвижный состав будет в 6:13.


Отмечается, что курсировать дополнительные поезда будут весь летний период.

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