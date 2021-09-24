Кузбассовцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ во время прогулки

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Кемеровчане, новокузнечане и прокопчане смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ в рамках всероссийской акции.

В главных кузбасских городах будут работать мобильные лаборатории, где все желающие смогут проверить кровь на смертоносный вирус.


В Новокузнецке тестирование пройдет 27 сентября с 12:00 до 18:00 на ул. Кирова, 55 (ТРЦ «Сити-Молл»); 28 сентября — в Прокопьевске, с 12:00 до 18:00 на ул. Ноградской, 19а (парковка филиала КузГТУ); 29 сентября — в Кемерове, с 12:00 – 14:00 на пр. Кузнецком, 79 (привокзальная площадь), сообщили в обладминистрации.


Тест пройдет бесплатно, анонимно, с соблюдением санитарных правил, займет он 15 минут.


По состоянию на 1 апреля 2021 года количество людей с положительным ВИЧ-статусом в Кемеровской области составляло 35 370.

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