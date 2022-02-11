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Кузбассовцы с бутылкой напали на супружескую пару прямо в магазине

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Силовики в Кемеровской области задержали злоумышленника, который использовал стеклянную бутылку в конфликте с женщиной.

Инцидент произошел в одном из магазинов Междуреченска. По предварительной информации, двое мужчин с признаками опьянения начали провоцировать на конфликт 33-летнюю женщину и ее мужа. Словесная перепалка переросла в насилие, когда один из агрессоров ударил междуреченку стеклянной бутылкой в пакете, а второй нанес удар по лицу ее супруга. Когда работница магазина заявила, что вызовет правоохранителей, нападавшие скрылись.


Прибывшие на место силовики вызвали медиков для пострадавшей, после чего, с помощью камер видеонаблюдения, разыскали агрессоров. Оказалось, что после конфликта они устроили распитие алкоголя.

"Причинивший удар женщине оказался ранее не судимый 43-летний местный житель, который не смог пояснить причину поступка", ‒ сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Кузбассу.

Напавшего на междуреченку передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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