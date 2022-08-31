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Кузбассовцы разгромили мусорные баки в погоне за просрочкой

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В Кемеровской области горожанка сообщила о неизвестных, которые разоряли контейнеры с отходами в поисках просроченных продуктов.

Междуреченка рассказала, что проживает вблизи одного из крупных сетевых магазинов и на регулярной основе сталкивается с тем, что горожане пытаются добыть из мусорных баков просроченную продукцию, которую выбрасывают работники супермаркета.

‒ ...всегда открыта мусорка, люди знают в какое время продавцы избавляются от просрочки, приходят и громят эту мусорку (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ пожаловалась пользовательница Сети.

Также междурченка посетовала, что от контейнера с отходами идет неприятный запах. На обращение отреагировали представители администрации города. Они заявили, что направили информацию специалистам, которым предстояло связаться по данной проблеме с директором магазина.


Как отметили кузбассовцы в комментариях, позднее отходы были убраны.

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