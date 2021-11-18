Кузбассовцы разгневались из-за доставки низкосортного угля

Мужчина из Юрги в сообществе в социальной сети рассказал землякам, что в их городе возникла проблема с доставкой качественного угля покупателям. Якобы вместо отборного топлива, за которое платятся немалые деньги, потребители получают "пыль", непригодную для отапливания жилья и других помещений.

– За что мы должны платить, за пыль!?, – сокрушился автор.

Также он предположил, что лучший вид горючего ископаемого из Кузбасса вывозится бизнесменами в Китай, где им успешно торгуют.

Стоит отметить, что это не первая жалоба кузбассовцев на низкое качество заказанного сортового угля. Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что неудовлетворительный товар попался жителям Рудничного района областной столицы.