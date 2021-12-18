Кузбассовцы рассказали об опасных находках в кондитерских изделиях

Накануне в социальных сетях появилась фотография опасной находки, сделанной в Березовском. Местная жительница заявила, что обнаружила в купленных ей конфетах покрытый глазурью гвоздь. По словам автора поста, сладости были приобретены на развес в одном из магазинов города.

Комментаторы заявили, что и сами сталкивались с подобными случаями при покупке кондитерских изделий.

– "Помню была подростком, закинула конфету (леденец) и чувствую там что-то есть выплюнула, а там крючок рыболовный, откуда ему было там взяться?!", "А мы как-то купили арахис в глазури...муж арахисину закинул жует, жует...и тут до него доходит, что это жеванная жвачка", "Купила детям мороженое, попросили какао сделать как латте с пенкой, я в этом стакане начала блендером взбивать, думаю что там за хруст <...> я вылила в тарелку а там красное стекло со спичечный коробок" (стиль авторов сохранен - прим. ред.), – рассказали кузбассовцы.

Пользователи посоветовали березовчанке тщательнее подходить к выбору продуктов и не покупать сладости на развес у непроверенных производителей.