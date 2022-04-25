Кузбассовцы рассказали о затратах на курение

Рекрутеры провели опрос на сайте "Зарплата.ру" среди кузбассоцев. С помощью исследования стало известно сколько средств уходит у курящих жителей и каковы причины их курения.

Всего среди опрошенных 60% курят, половина обычные сигареты, чуть больше – вейпы и их разновидности.

Если говорить о затраченных суммах на покупку сигарет и прочих аппаратов для курения, то 40% курильщиков тратят в год примерно 10 тысяч рублей, 32% – 10-30 тысяч рублей, от 30 до 50 тысяч рублей – 12%, более 50 тысяч рублей – 10%, не считали растраты – 6%.

Большая часть хочет бросить вредную привычку, есть и те, кто курит из-за стрессов и просто за компанию.