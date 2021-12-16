Кузбассовцы раскритиковали властей за "надувного" Деда Мороза

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Фото:  

Жители кузбасского города рассердились после того, как увидели фигурки Деда Мороза и Снегурочки на главной площади.

Фотография фигур новогодних героев на главной площади Междуреченска появились в сообществе во "ВКонтакте". Правда внешний вид Деда Мороза и его внучки Снегурочки не вдохновил горожан. Напротив, люди раскритиковали их силуэты и заподозрили в том, что они якобы надувные.

– "Китайский надувной ужас, уже который год! У нас что, снега мало?!", "Сляпали на отвали. Радуйтесь люди", "Опять надувные", – сокрушились местные жители

Также в комментариях подписчики выразили негодование из-за отсутствия катка. Зрителям не понравились и горки. По мнению критиков, местные чиновники могли бы создать полноценный ледовый городок, но поленились.

Да!
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