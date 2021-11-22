Кузбассовцы раскритиковали вечеринку в Шерегеше за нарушение антиковидных мер

2
Фото:  

После просмотра видео с развлекательного мероприятия, которое было организовано на территории популярного горнолыжного курорта в Кузбассе, жители области выявили нарушение антиковидных запретов в регионе.

Несоблюдение мер безопасности от COVID-19 на вечеринке в Шерегеше возмутило жителей области, которые из-за эпидемии вынуждены посещать ТЦ и крупные массовые мероприятия с QR-кодами или иными документами об отсутствии вируса в организме.


Видеоролик с небольшого помещения, где в тесном контакте веселилось множество людей, появился в сообществе во "ВКонтакте".

– Значит, в ТЦ и ТРЦ нельзя, а так можно? Неприлично вы поступаете, кстати, это Шерегеш, – указал в комментарию к посту автор ролика.

Негодование выразили и другие жители Кемеровской области, по мнению которых, на территории горнолыжного курорта "крутятся большие деньги", которые терять местным властям якобы не выгодно. В связи с этим для граждан с доходами там организована некая "зеленая" зона, где запреты не действуют.

– Объяснять здесь даже и не надо: там у них бизнес, который им нужен, там их деньги, этот вопрос неудобный для них – они промолчат, – сокрушился зритель.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов. В связи с нововведениями кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов. Также уроженка региона жаловалась в Сети, что охранник из-за отсутствия документов о вакцинации помешал ей покормить ребенка. Стоит отметить, что не давно концерт без масок во время пандемии COVID-19 на Шерегеше уже вызывал недовольство у уроженцев шахтерского края.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31223

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined