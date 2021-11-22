Кузбассовцы раскритиковали вечеринку в Шерегеше за нарушение антиковидных мер

Несоблюдение мер безопасности от COVID-19 на вечеринке в Шерегеше возмутило жителей области, которые из-за эпидемии вынуждены посещать ТЦ и крупные массовые мероприятия с QR-кодами или иными документами об отсутствии вируса в организме.

Видеоролик с небольшого помещения, где в тесном контакте веселилось множество людей, появился в сообществе во "ВКонтакте".

– Значит, в ТЦ и ТРЦ нельзя, а так можно? Неприлично вы поступаете, кстати, это Шерегеш, – указал в комментарию к посту автор ролика.

Негодование выразили и другие жители Кемеровской области, по мнению которых, на территории горнолыжного курорта "крутятся большие деньги", которые терять местным властям якобы не выгодно. В связи с этим для граждан с доходами там организована некая "зеленая" зона, где запреты не действуют.

– Объяснять здесь даже и не надо: там у них бизнес, который им нужен, там их деньги, этот вопрос неудобный для них – они промолчат, – сокрушился зритель.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти снова ужесточили коронавирусные запреты для кузбассовцев без QR-кодов. В связи с нововведениями кемеровский продуктовый рынок закрыл двери для посетителей без QR-кодов. Также уроженка региона жаловалась в Сети, что охранник из-за отсутствия документов о вакцинации помешал ей покормить ребенка. Стоит отметить, что не давно концерт без масок во время пандемии COVID-19 на Шерегеше уже вызывал недовольство у уроженцев шахтерского края.