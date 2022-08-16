Кузбассовцы раскритиковали состояние общественного транспорта в регионе

Пользователи Сети из разных регионов России, в том числе из Кузбасса, высказали свое мнение о состоянии общественного транспорта. Выяснилось, что 32% жителей Кемеровской области посчитали его хорошим, а 16% — отличным.

Однако при этом каждый пятый кузбассовец остался недоволен пассажирским автопарком. Так, 7% жителей региона сочли его ужасным, а еще 12% — плохим. Удовлетворительным состояние общественного транспорта показалось 33% респондентов, следует из данных автомобильного сайта drom.

Примечательно, что около половины опрошенных из Сибири и Дальнего Востока назвали пассажирский автопарк своих регионов "плохим" и "ужасным". При этом 60% москвичей оценили состояние общественного транспорта положительно.