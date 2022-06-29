Накануне, 28 июня, в Сети появились фотографии, снятые на улице Дорожной в Мариинске. Горожане запечатлели на камеру грязь, образовавшуюся на проезжей части. По словам кузбассовцев, подобная ситуация возникла из-за проведенного "шлаком и гравием" ремонта дороги.

‒ Можно разровнять и гудроном залить всю эту кашу, чтобы хоть как то ездить можно было (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались комментаторы.

На снимках видно, что автомобилистам приходится проезжать по отремонтированному участку с осторожностью. На дороге можно заметить скопившуюся воду и гравий.