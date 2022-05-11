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Кузбассовцы раскритиковали перешедших на бензин "сосунов" в капюшонах

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Камеры в кузбасском дворе засняли процесс "отсоса" топлива у грузовика.

Сообщение о проделках топливных воров в кузбасском дворе появилось на просторах Сети. По информации автора поста, неизвестные хотели слить бензин поздней ночью около 3:26. Удалось ли им это сделать неизвестно, однако, процесс откачки зафиксировали камеры видеофиксации.

В Ленинск-Кузнецком вандалы ночью хотели слить бензин! следует из подписи к посту.

На видео можно заметить, что целью двух злоумышленников стал припаркованный грузовик, а точнее топливный бак транспорта, к которому они и подошли. При этом свои лица неизвестные спрятали, накинув на головы капюшоны.


В комментариях многие жители города раскритиковали поступок земляков и назвали их "сосунами", которые с соответствующим навыком перешли на кражу бензина.

Видео: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

Да!
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