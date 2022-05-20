Кузбассовцы раскритиковали отдыхающую молодежь

Таштагольцы рассказали, что во дворе дома по улице Ленина регулярно отдыхают молодые люди, оставляя после себя горы мусора. По словам горожан, территория загрязнена настолько, что стала непригодной для прогулок с детьми.

‒ ...молодежь отдыхает во дворе дома и за собой не убирают, никому дела нет до этого, выйти погулять с маленьким ребенком невозможно, так как там уже целая мусорка и вонь… Зачем спрашивается ставили там лавочки, чтоб молодежь малолетняя приходила и с других дворов и срала там, ‒ возмутились авторы поста в социальной сети.

Кузбассовцы в комментариях отметили, что родителям молодых людей следовало уделять больше времени воспитанию. Некоторые пользователи отметили, что на приложенных к посту снимках не видно ни одной урны для мусора, при этом подчеркнув, что это не оправдывает поведение молодежи.