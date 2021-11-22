Кузбассовцы раскритиковали чиновников за частое отключение света

1
Фото:  

После очередной публикации о предстоящем отключении света в Белове, которая появилась в соцсети, одна из женщин не выдержала и в комментариях высказала властям свое недовольство.

Глава города Белово накануне в социальной сети проинформировал жителей о предстоящем отключении электроэнергии на время плановых ремонтных работ. Перебои запланированы на период с 22 по 26 ноября, что не устроило граждан.

ПОЖАЛУЙСТА, прекращайте отключать электричество. Во многих частных секторах стоят котлы, насосы, которые работают от электричества. Приходишь домой, а там дубак в лучшем случае. В худшем, бабахнет, – сокрушилась местная жительница в комментариях под постом.

Также пользователь Instagram потребовала от чиновника информацию о списке должностных лиц, которые будут нести ответственность в случае непредвиденной аварийной ситуации, которую может спровоцировать частое отключение света в жилых домах.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO публиковала материал, что электричество пропадало у беловчан в конце октября.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31244

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined