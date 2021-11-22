Кузбассовцы раскритиковали чиновников за частое отключение света

Глава города Белово накануне в социальной сети проинформировал жителей о предстоящем отключении электроэнергии на время плановых ремонтных работ. Перебои запланированы на период с 22 по 26 ноября, что не устроило граждан.

– ПОЖАЛУЙСТА, прекращайте отключать электричество. Во многих частных секторах стоят котлы, насосы, которые работают от электричества. Приходишь домой, а там дубак в лучшем случае. В худшем, бабахнет, – сокрушилась местная жительница в комментариях под постом.

Также пользователь Instagram потребовала от чиновника информацию о списке должностных лиц, которые будут нести ответственность в случае непредвиденной аварийной ситуации, которую может спровоцировать частое отключение света в жилых домах.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO публиковала материал, что электричество пропадало у беловчан в конце октября.