Кузбассовцы ради похода в супермаркет выломали школьный забор

Мэр Беловского городского округа Алексей Курносов в своем Instagram-аккаунте затронул тему регулярного акта вандализма в поселке Новый городок.
На территории школы постоянно "сносят" часть забора.
— Ради того, чтобы сэкономить минуту времени по пути в магазин, жители считают вполне нормальным проломить дыру в школьном заборе, — пишет глава города.
Алексей Курносов подчеркнул, что такое отношение горожан может пагубно сказаться на уровне безопасности школьников во время обучения.
Фото: Instagram / a.v.kurnosov
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