Кузбассовцы ради похода в супермаркет выломали школьный забор

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Жители Белова регулярно устравиают вандализм, чтобы коротким путем добраться до супермаркета.

Мэр Беловского городского округа Алексей Курносов в своем Instagram-аккаунте затронул тему регулярного акта вандализма в поселке Новый городок.


На территории школы постоянно "сносят" часть забора.

— Ради того, чтобы сэкономить минуту времени по пути в магазин, жители считают вполне нормальным проломить дыру в школьном заборе, — пишет глава города.

Алексей Курносов подчеркнул, что такое отношение горожан может пагубно сказаться на уровне безопасности школьников во время обучения.

Фото: Instagram / a.v.kurnosov

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