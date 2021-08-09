Кузбассовцы проведут неделю в жаре с дождями и грозами

По свежей информации метеорологов, во вторник, 10 августа, ночью в Кемерове ожидается +12,+14°C, днем +26,+28°C. По области в ночное время +11,+16°C, в дневное +25,+30°C. Возможно усиление ветра до 15 м/с.

— Переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром местами дымки, туманы, — говорится в сообщении синоптиков.

В среду, 11 августа, ночью будет так же, а днем на пару градусов ниже: +23,+28°C. Ветер до 15 м/с, в некоторых районах пройдут дожди с грозами. В четверг по региону будет еще чуть прохладнее: в светлое время суток +20,+25°C при сохранении ночной температуры.

Дожди закончатся только к пятнице, 13 августа. До восхода солнца столбик термометра опустится до +9,+14°C, а вот в светлые часы распогодится до +22,+27°C.