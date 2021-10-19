Кузбассовцы проголосуют за места для установки вышек мобильной связи

Сообщается, что до 15 ноября 2021 года жители региона смогут проголосовать за населенные пункты, которые будут обеспечены мобильной связью и интернетом в следующем году. Сделать свой выбор можно на портале "Госуслуги".

‒ Участвовать может любой житель области с подтвержденной учетной записью на Госуслугах и постоянной регистрацией в регионе. Кроме того, можно направить бумажное письмо в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, ‒ сообщают в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Отмечается, что голос можно отдать только за малые населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, где отсутствует устойчивая сотовая связь.

Результаты голосования будут доступны 24 декабря на Госуслугах.