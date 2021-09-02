Кузбассовцы продолжили заражаться коронавирусом

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Более сотни жителей шахтерского края столкнулись с китайской инфекцией за прошедшие сутки.

По данным на 2 сентября, за минувший день больных COVID-19 в Кемеровской области стало больше на 172 человека. В общей сложности с начала пандемии выявлено 52 216 случая. Последние зараженные обнаружены в следующих территориях региона:


По 34-Кемерово и Новокузнецк, по 14-Междуреченск и Прокопьевск, Новокузнецкий МР-12, Анжеро-Судженск-11, по 10-Белово и Юрга, по 6-Мыски и Осинники, по 4-Калтан и Киселевск, по 3-Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевский МО, Тайга-2, по 1-Гурьевский МР, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Яшкинский МР.


За прошедшие 24 часа число умерших среди пациентов составило четыре человека (1 147 всего), выздоровевших — 181 (49 430 всего). Сейчас остаются на лечении 1 639 кузбассовцев, а на контроле медиков — 9 453.

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