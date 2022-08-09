Кузбассовцы призвали власти остановить масштабную вырубку сосен

Березовчане разметили в социальных сетях обращение к городской администрации, в котором призвали чиновников обратить внимание на вырубку сосен близ поселка шахты Южной. Кузбассовцы оказались встревожены уничтожением деревьев.
‒ Говорили, что подготовка к расширению кладбища, но до сих пор стоят пни, валяются ветки и много мусора! Почему, администрация Березовского, вы допускаете такое? Не рубите лес! ‒ высказались пользователи Сети, сопроводив свои слова сделанными на месте вырубки снимками.
Комментаторы поддержали возмущение кузбассовцев и порекомендовали им обратиться к властям региона за разрешением ситуации.
Фото: ВКонтакте / Подслушано в Березовском | Кузбасс
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