Кузбассовцы призвали властей восстановить полуразрушенный памятник

Свое сообщение автор текста разместил в Сети на электронной платформе "Кузбасс Онлайн". В обращении к властям он рассказал об архитектурном объекте "50 лет Новокузнецку", который является достопримечательностью Новокузнецка и, по мнению автора, требует незамедлительной реставрации.

– На фото и так видна проблема. Надо сделать реставрацию, – указал пользователь.

Судя по кадру, прикрепленному к посту, основание исторического памятника имеет значительные повреждения, местами обсыпался камень.

На просьбу обновить полуразрушенную скульптуру откликнулись представители администрации. Модератор сайта убедил горожанина, что 30 июля его заявление принято в работу, однако, подробный ответ будет выдан позднее.