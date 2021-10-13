Кузбассовцы призвали властей разобраться с темным пешеходом у церкви

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Жители кузбасского города в социальной сети распространили снимки и видео с темной территории проезжей части, где расположен пешеход для людей, но нет освещения.

Полный мрак в районе пешеходного перехода неподалеку от церковного храма на улице Октябрьская, 63, в городе Белово возмутил местных жителей. Свои жалобы они высказали на просторах Сети, подкрепив словесные аргументы не только фотоматериалами с указанного места, но и видеозаписью, отснятой в темное время суток.

Пешеходный переход в районе церкви не освещается совсем, хотя справа и слева на расстоянии около 20 метров есть фонари уличного освещения. Часто приходится переходить дорогу в этом месте, и очень часто в темноте водители просто не видят меня и проносятся мимо, заявил местный житель.

Также он отметил, что светоотражающие знаки в данном случает не дадут ожидаемого результата, поскольку на фоне дальних фонарей на скорости водителям сложно на дороге разглядеть силуэт человека. Подписчик сообществе попросил местных властей обратить внимание на темную улицу, где, с его слов, под колесами авто оказался не один пешеход.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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