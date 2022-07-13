Кузбассовцы призвали откликнуться очевидцев массового ДТП с "КамАЗ"

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В Кемеровской области на одной из автомобильных дорог произошла массовая авария. Теперь участникам ДТП требуются свидетели, чтобы разобраться в ситуации.

В сообществе во "ВКонтакте" интернет-пользователи попросили откликнуться свидетелей ДТП, которое, по их данным, произошло вчера 12 июля в 7:40 на трассе Топки-Кемерово недалеко от остановки "Дом отдыха". Автор поста также прикрепил кадры с последствиями контакта. Судя по фото, от удара сильный урон получила серая иномарка: у авто выбиты стекла и смята передняя часть кузова.


Собеседник из кузбасской ГИБДД рассказал журналисту AVOKADO, что подобное происшествие, действительно, есть в базе данных, а его участниками стали три транспорта: Kia Sportage, Kia Rio и "КамАЗ". Все случилось на 240 км автодороги Новосибирск-Иркутск. Сейчас по факту произошедшего ведется административное расследование. Уточняется, что на данный момент пострадавших нет.


Если вы обладаете информацией, которая может оказаться полезной для выяснения всех обстоятельств автоаварии, то сообщите сведения автору поста по номерам: 8 (904) 967-83-65 или 8 (983) 214-14-82.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что массовое ДТП с грузовиками преградило проезд по кузбасской трассе.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово".

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